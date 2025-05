Calabria: 23 Bandiere Blu, un Crescente Impegno per la Sostenibilità e la Valorizzazione del Territorio

CATANZARO, 14 maggio 2025 – L’assegnazione di tre nuove Bandiere Blu alla Calabria, portando il totale a 23, segna un’importante tappa nel percorso della regione come destinazione turistica attenta all’ambiente. Raffaele Greco, Direttore generale dell’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria, ha sottolineato come questo risultato sia frutto di un impegno costante verso la valorizzazione del patrimonio costiero e marino, in linea con i principi di eco-sostenibilità e tutela ambientale che guidano l’Ente e il suo processo di adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS).

“L’ingresso di tre nuove destinazioni testimonia una crescita lenta ma costante della nostra regione e un rinnovato impegno per la valorizzazione del nostro patrimonio,” ha affermato Greco. “Questo traguardo, motivo di orgoglio, rappresenta anche una sfida significativa: mantenere e migliorare nel tempo gli elevati standard richiesti per la qualità delle acque, la gestione dei rifiuti, l’accessibilità, l’educazione ambientale, l’informazione e un turismo responsabile.”

Greco ha evidenziato come questo risultato sia il frutto di una collaborazione sinergica tra la Regione Calabria, guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, le amministrazioni locali, i cittadini e gli operatori turistici, tutti impegnati quotidianamente nella tutela del mare e nell’offerta di spiagge sicure e accoglienti, supportate da adeguati servizi.

L’Ente per i Parchi Marini della Calabria ribadisce il proprio impegno nella promozione di progetti di educazione ambientale, monitoraggio scientifico e gestione sostenibile delle risorse marine. “Vogliamo che le nuove generazioni crescano con una piena consapevolezza del valore del nostro mare, un valore aggiunto all’intero patrimonio regionale,” ha aggiunto Greco. “Solo attraverso un’azione collettiva e coordinata sarà possibile costruire e consolidare una Calabria che sappia coniugare tutela ambientale, qualità della vita e sviluppo economico duraturo.”

Le 23 località balneari calabresi premiate dalla Foundation for Environmental Education (FEE) rappresentano una crescita significativa, con 8 Bandiere Blu conquistate negli ultimi 4 anni, passando dalle 15 del 2021 alle attuali 23. L’inclusione di Corigliano-Rossano, Cariati e Cropani tra le nuove località insignite è, per il Direttore Greco, “un forte stimolo a proseguire sulla strada virtuosa intrapresa.”

“Questo traguardo storico, che vede la Calabria al terzo posto tra le regioni italiane per numero di Bandiere Blu, deve essere capitalizzato da tutti i calabresi, residenti e nel mondo,” ha concluso Greco. “Ci auguriamo che venga vissuto come un punto di non ritorno, contribuendo a rafforzare il nuovo ruolo che le nostre istituzioni regionali stanno interpretando con visione, ponendoci all’attenzione nazionale e internazionale come destinazione multi-tematica, capace di comunicare una reputazione forte, attrattiva e rispettosa della propria identità e natura.”