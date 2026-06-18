Calabria, Anas: al via i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Randace sulla SS18 Tirrena Inferiore (CZ)

Catanzaro, 18 giugno 2026

A seguito dei tavoli tecnici e dei pareri favorevoli espressi in sede di riunioni COV presso le Prefetture di Vibo Valentia e Catanzaro, prenderanno il via da oggi, i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente ‘Randace’ situato al km 386,600 della strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ nel comune di Curinga (CZ).

I lavori consentiranno la messa in sicurezza strutturale e idraulica dell’opera di attraversamento del torrente, mediante la realizzazione di nuovo ponte di maggiore luce in completa sostituzione dell’attuale, con un allargamento inoltre del piano viabile che verrà ampliato a 10,50 mt rispetto agli attuali 6,50 mt circa.

Durante il periodo di chiusura del tratto della SS 18, il percorso alternativo individuato per tutta l’utenza stradale sarà la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, il cui accesso è individuato in corrispondenza degli svincoli di Lamezia Terme (a NORD) e di Pizzo Calabro (a SUD).

Si evidenzia comunque che resteranno attive tutte le locali arterie stradali attualmente in uso ed aperte al traffico nell’areale del territorio di Acconia di Curinga, Lamezia Terme e Francavilla, regolamentate da opportuna segnaletica imposta sulle tratte dai rispettivi Enti competenti.

Durante l’esecuzione dei lavori, sarà consentito l’ingresso nei tratti di strada statale inibiti al traffico, ai soli residenti e fruitori delle attività vivaistiche e commerciali autorizzati che insistono sul tronco stradale oggetto di intervento.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.