Calabria: Anas alla celebrazione dei 45anni de Il Crotonese

Si è tenuta a Crotone la celebrazione dei 45 anni de Il Crotonese, storico quotidiano del territorio crotonese. Per Anas Società del Gruppo FS Italiane, era presente l’Ing. Luigi Mupo, Commissario Straordinario per l’ammodernamento della Strada Statale 106 “Jonica” e Responsabile della Struttura Anas Calabria.

L’evento, organizzato dal direttore Giuseppe Pipita, ha visto la partecipazione di illustri rappresentanti delle istituzioni, dell’industria e del commercio, sottolineando il ruolo centrale del quotidiano nella vita civile ed economia della provincia.

Nel suo intervento, l’Ing. Mupo ha evidenziato il valore del dialogo con il territorio e l’importanza di un’informazione costruttiva e collaborativa, capace di raccontare in maniera trasparente i processi di sviluppo infrastrutturale e di rafforzare il rapporto tra cittadini, istituzioni e media locali.

Il Commissario ha richiamato l’impegno di Anas sulla statale jonica, ricordando che circa il 30% dei finanziamenti complessivi annuali destinati alla manutenzione programmata della viabilità calabrese viene destinato alla SS 106. Un dato che conferma la centralità di questa infrastruttura per sicurezza, mobilità e sviluppo economico del territorio.

Nel corso dell’evento, il Commissario ha illustrato i principali interventi sulla Jonica, il Terzo Megalotto – opera cardine dell’ammodernamento della SS 106, con oltre il 76% dei lavori completati, lavorazioni in corso su viadotti, gallerie e opere strutturali; annunciando la ormai prossima consegna del primo lotto funzionale di circa 18 km.

Per la tratta Catanzaro–Crotone, il collegamento tra i due poli principali della fascia ionica centro-settentrionale, sono stati aggiudicati gli appalti integrati su PFTE (Progetto di fattibilità tecnico economica) dei sei i lotti per circa 60 km di nuova arteria a doppia carreggiata ed oltre 2,5 miliardi di euro di investimento. Sono in avanzata fase le progettazioni esecutive degli interventi e sono state concluse le operazioni di immissione in possesso delle aree destinate all’esecuzione dei lavori lungo tutto il tracciato. Sono in fase di avvio simultaneo i servizi propedeutici all’inizio dei lavori ed in particolare il monitoraggio ambientale, la bonifica da ordigni bellici e lo spostamento delle interferenze. L’avvio dei cantieri per tutti gli interventi è previsto entro il primo semestre del 2026.

Per la tratta Sibari–Crotone, sono stati recentemente assegnati due lotti da Sibari a Coserie, in provincia di Cosenza, di 32 chilometri, lavori per circa 1,2 miliardi di euro di investimento. Anche per questi lotti si prevede il progressivo avvio delle attività propedeutiche alla consegna dei lavori che avverrà nel corso del prossimo anno.

Per la restante tratta da Coserie a Crotone, sono in corso le procedure approvative dei progetti dei 3 lotti per circa 75 km ancora da finanziarie per un investimento complessivo di oltre 5 miliardi di euro. Ad oggi sono stati elaborati i progetti sui quali è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e sono stati effettuati i controlli di sicurezza stradale con esito positivo. È stata avviata la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico e la valutazione di Impatto Ambientale presso la Regione Calabria.

Questi interventi garantiranno un miglioramento sensibile degli standard di sicurezza e della fluidità degli spostamenti lungo l’intera dorsale jonica.