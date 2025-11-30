CALABRIA, ANAS: per incidente, chiuso un tratto della SS 106 Radd a Cassano allo Jonio in provincia di Cosenza

Notizia in aggiornamento



Catanzaro, 30 novembre 2025

A causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli, è al momento chiuso un tratto della strada statale 106 Radd Jonica al km 25,000 nel territorio comunale di Cassano allo Jonio in provincia di Cosenza.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, due persone hanno perso la vita.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, il 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.