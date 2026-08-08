Calabria, ANAS: sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, traffico rallentato tra Altilia Grimaldi (CS) e San Mango D’Aquino (CZ) per incidente

notizia in aggiornamento

CIRCOLAZIONE DI NUOVO REGOLARE SULLA A2 TRA ALTILIA GRIMALDI E SAN MANGO D’AQUINO.

NELL’INCIDENTE SONO RIMASTE FERITE DUE PERSONE.

Cosenza, 8 agosto 2026

A causa di un incidente che ha visto il coinvolgimento di tre veicoli, si registrano rallentamenti al traffico in direzione sud lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto compreso tra gli svincoli di Altilia Grimaldi (CS) e San Mango D’Aquino (CZ).

Sul posto è intervenuto il personale Anas, il 118 e il soccorso meccanico per la gestione della viabilità e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.