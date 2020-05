Calabria: Bando di 140 mila euro per il progetto “Un weekend nei parchi”

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

Pubblicato il Bando per l’individuazione del soggetto realizzatore del progetto “Un weekend nei parchi”, che valorizza le Aree protette calabresi come destinazione turistica. Voluto e finanziato dalla Regione Calabria, con appositi Fondi comunitari del Piano di marketing turistico territoriale, per un importo complessivo di circa 140 mila euro di cui 67 mila a beneficio degli operatori locali.

Il progetto coinvolge il Parco Nazionale della Sila, il Parco nazionale dell’Aspromonte, il Parco nazionale del Pollino, il Parco regionale delle Serre, la Riserva naturale regionale Valli Cupe e le Riserve lago di Tarsia e foce del Crati. Prevede l’ospitalità gratuita per “mille notti” nell’ambito dei pacchetti turistici appositamente ideati e realizzati in due weekend consecutivi, nel mese di settembre 2020, in contemporanea in tutte le Aree protette.

Nel corso dei soggiorni gli ospiti saranno accompagnati dalle guide ufficiali dei Parchi tra gli scorci più suggestivi.