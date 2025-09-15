Calabria, “Data Room” As.Tro sulla dipendenza dal gioco: 135 persone in cura nella provincia di Cosenza, lo 0,02% della popolazione

Sono 135 le persone in carico per la cura della dipendenza da gioco d’azzardo nella provincia di Cosenza.

Il dato, si legge su Agipronews, è riportato nel trentaduesimo bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dall’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp), da cui dipendono i Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) nel territorio.

L’Asp fornisce servizi a 150 comuni della provincia di Cosenza, con un bacino di utenza di circa 668mila cittadini residenti: la percentuale di persone in cura nel 2024 sul totale della popolazione è dunque dello 0,02%.

L’iniziativa di As.Tro, è scritto in una nota, serve a comprendere meglio il fenomeno del gioco d’azzardo patologico.

Già da alcune settimane, l’associazione ha iniziato ad inviare istanze di accesso civico generalizzato a tutte le Aziende sanitarie presenti sul territorio nazionale, al fine di conoscere il numero dei pazienti in cura, per dipendenza da gioco, nei rispettivi territori di competenza.

“Lo scopo spiega As.Tro è quello di creare una banca dati, basata su numeri reali, la cui utilità non sarà soltanto a beneficio degli operatori del settore, delle associazioni del terzo settore impegnate nella lotta ai fenomeni di dipendenza, degli enti di ricerca e dei decisori politici ma anche della stessa opinione pubblica, la quale merita di arricchirsi della conoscenza dei dati riguardanti le tematiche che contrassegnano il dibattito pubblico”.