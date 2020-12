Calabria: Di Natale “scuola di formazione politica online è stata grande successo, momento importante di condivisione”

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Si é tenuta ieri la seconda edizione della scuola di formazione politica promossa dall’associazione “La Migliore Calabria”. Un’intensa giornata alla quale hanno partecipato una sessantina di iscritti. L’evento si é svolto tutto in modalità streaming a causa delle norme vigenti in materia di prevenzione anti coronavirus ma non è venuto meno il divertimento per tanti giovani calabresi.

Il saluto iniziale del presidente dell’associazione organizzatrice, Michele Dima, ha lasciato successivamente spazio ai saluti del Consigliere regionale Graziano Di Natale, e dell’onorevole Giosi Ferrandino, parlamentare europeo in carica.

La scuola di formazione, di fatto, è iniziata con il prezioso contributo dell’avvocato Gabriella Marini Serra, che ha illustrato ai giovani la comprensione del diritto all’istruzione al tempo del Covid-19.

Tanti gli interventi illustri in una giornata ricca di ospiti prestigiosi. Tra questi, il giornalista Michele Cucuzza, autore di un discorso su fake news e social, l’onorevole Nicola Irto, il docente UNICAL Franco Rubino, il presidente dell’ordine degli infermieri Fausto Sposato, il presidente del consiglio comunale di Casali del Manco Luca Covelli. Tanti spunti e momenti di condivisione. L’agorà informatico è stato impreziosito anche dall’esposizioni del dott. Ivo Rossi, dalla dott. Antonietta Tricarico, e dall’on. Gero Grassi.

L’evento, partecipato e costruttivo, si é concluso con il saluto finale da parte dell’on. Graziano Di Natale, segretario-questore dell’assemblea regionale, che ha fortemente voluto promuovere questo spazio di formazione per tanti giovani calabresi, vogliosi di affacciarsi alla buona politica: “Non era facile ma, nonostante l’emergenza coronavirus, abbiamo promosso questa giornata dando un seguito a quanto già realizzato lo scorso anno. Voglio ringraziare tutti i partecipanti.

È davvero un bel segnale perché questa terra -prosegue Di Natale- ha bisogno delle migliori energie per ripartire, e, il contributo dei più giovani, non può che essere fondamentale. Ringrazio anche coloro i quali sono intervenuti con grande preparazione. Sono queste le belle pagine da ricordare perché mostrano il lato propulsivo di una regione che ha tanto da dire, da raccontare e da imparare.

Tra i concetti cardine della democrazia conclude il vicepresidente della commissione regionale contro la ‘Ndrangheta non può che esserci il confronto d’idee. Ai giovani, posso consigliare di avvicinarsi alla politica, quella sana. Non è facile, ma non deve mai venir meno l’impegno degli onesti in una democrazia partecipata da opporre a chi ha mortificato finora questa regione”.