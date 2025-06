Calabria: Diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole, pubblicata graduatoria provvisoria

La Regione Calabria comunica la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa all’Avviso pubblico per il “Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole”, attivato nell’ambito della Misura 6 – “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, sottomisura 6.4 del Psr Calabria 2014-2022.

L’intervento 6.4.1 mira a rafforzare la multifunzionalità delle aziende agricole calabresi, sostenendo investimenti destinati a diversificare le attività e le fonti di reddito, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della focus area 2A della strategia del Psr, orientata al miglioramento della redditività e alla competitività del settore agricolo.

In particolare, il sostegno è rivolto allo sviluppo di attività extra-agricole connesse all’azienda, quali fattorie sociali, nell’ambito dell’agricoltura sociale, fattorie didattiche per l’erogazione di servizi educativi, agriturismi, come forma di ospitalità rurale integrata con l’attività agricola, piccoli impianti di trasformazione e/o spazi aziendali per la vendita di prodotti agricoli .

L’intervento, dotato di una disponibilità finanziaria complessiva pari a 4.000.000 euro, ha suscitato un significativo interesse da parte delle imprese agricole calabresi, evidenziando il crescente orientamento del settore verso modelli imprenditoriali sostenibili e integrati con il territorio. La graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito psrcalabria.it al link https://www.calabriapsr.it/news/2213-psr-calabria-2014-2022-misura-06-intervento-6-4-1-approvazione-graduatoria-provvisoria