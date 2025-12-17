Calabria EVO: il nuovo viaggio oleoturistico della Calabria debutta a Catanzaro con il Consorzio di Calabria IGP

Il prossimo 19 dicembre 2025, alle 18.30, presso l’Ente Fiera di Catanzaro si terrà la presentazione ufficiale del progetto oleoturistico del Consorzio Olio di Calabria IGP, inserito nel programma Sol and the City.

L’iniziativa, dal titolo evocativo “Calabria EVO: un viaggio che profuma d’olio”, rappresenta un passo decisivo nella strategia di valorizzazione dell’olio calabrese come esperienza culturale, turistica e identitaria.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Francesco Mannarino, che guiderà un confronto ricco di visioni e contributi provenienti dal mondo dell’olio, del turismo e delle istituzioni regionali.

L’apertura dei lavori è affidata a Massimino Magliocchi, presidente del Consorzio Olio di Calabria IGP, promotore dell’iniziativa e tra i principali sostenitori di un modello di sviluppo che unisce qualità, accoglienza e narrazione territoriale.

Nel suo intervento, Magliocchi sottolineerà il valore strategico dell’oleoturismo per la regione, offrendo una dichiarazione che sintetizza lo spirito del progetto:

«Siamo profondamente orgogliosi di presentare Calabria EVO, un percorso che nasce dal lavoro dei nostri produttori e dalla storia delle nostre comunità. L’olio è la nostra identità più autentica, e oggi diventa un’esperienza da vivere, da scoprire e da condividere.

Questo progetto è un invito a entrare nel cuore della Calabria, respirarne i profumi e comprenderne la bellezza attraverso il suo EVO», afferma il presidente.

Il programma prevede contributi di figure di primo piano nel panorama nazionale dell’oleoturismo: Mariagrazia Bertaroli, presidente del Consorzio Turismo dell’Olio, offrirà una visione nazionale del settore, evidenziando come la Calabria sia oggi una delle regioni più promettenti per la costruzione di itinerari oleoturistici strutturati e riconoscibili, Ivan Agliardi, AI & Digital Strategist del Consorzio Turismo dell’Olio, illustrerà le opportunità offerte dalle tecnologie digitali per creare esperienze immersive, mappe interattive, percorsi personalizzati e nuovi strumenti di connessione tra produttori e visitatori, Fulvia Michela Caligiuri, direttore generale ARSAC, approfondirà il ruolo dell’innovazione agronomica, della ricerca e della formazione nel garantire qualità, sostenibilità e competitività alla filiera olivicola calabrese.

A chiudere l’incontro sarà Gianluca Gallo, Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, che ribadirà l’impegno della Regione nel sostenere progetti capaci di generare valore economico, culturale e turistico.

Calabria EVO si inserisce infatti in una strategia più ampia di promozione delle eccellenze agroalimentari e di rafforzamento dell’immagine della Calabria come terra di qualità e accoglienza.

Un viaggio che parte dall’olio e arriva al cuore del territorio. La presentazione del 19 dicembre segna l’avvio di un percorso che punta a trasformare l’olio calabrese in un’esperienza da vivere: visite nei frantoi, degustazioni guidate, itinerari culturali, incontri con i produttori, narrazioni multimediali e momenti di scoperta del paesaggio olivicolo.

Calabria EVO non è solo un progetto, ma un invito a conoscere la Calabria attraverso il suo prodotto più identitario. Un viaggio che profuma d’olio, di storia e di futuro.