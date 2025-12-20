Calabria EVO: il viaggio dell’olio IGP che diventa esperienza, territorio e identità

Si è svolta ieri, nell’ambito di Sol and the City Sud, la presentazione ufficiale di “Calabria EVO: un viaggio che profuma d’olio”, il nuovo percorso di valorizzazione dell’oleoturismo promosso dal Consorzio Olio di Calabria IGP.

Un appuntamento che ha riunito istituzioni, esperti e operatori del settore, dando vita a un confronto ricco di visione e prospettive sul futuro dell’olio calabrese come motore di sviluppo territoriale.

A dialogare sul palco, guidati dalla moderazione del giornalista Francesco Mannarino, sono stati alcuni dei protagonisti più autorevoli del panorama olivicolo e turistico regionale e nazionale: Massimino Magliocchi, Presidente del Consorzio Olio di Calabria IGP, Mariagrazia Bertaroli, Presidente del Consorzio Turismo dell’Olio EVO DOP, IGP e BIO, Ivan Agliardi, AI & Digital Strategist del Consorzio Turismo dell’Olio, Fulvia Michela Caligiuri, Direttore Generale ARSAC e Gianluca Gallo, Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria.

Un parterre che ha trasformato l’incontro in un vero laboratorio di idee, capace di intrecciare numeri, strategie e visioni condivise.

Magliocchi: “Numeri in crescita, identità sempre più forte”.

Nel suo intervento, il presidente Massimino Magliocchi ha evidenziato i risultati positivi del comparto, con dati in crescita che confermano la solidità e il potenziale dell’olio IGP Calabria.

Un trend che rafforza la necessità di investire su qualità, promozione e soprattutto esperienzialità, trasformando l’olio in un racconto capace di coinvolgere visitatori e comunità.

Gallo e Caligiuri: l’oleoturismo come nuova frontiera della Calabria rurale.

L’Assessore Gianluca Gallo e la Direttrice Generale Fulvia Michela Caligiuri hanno sottolineato come oggi l’oleoturismo rappresenti una delle leve più strategiche per la Calabria: un settore in grado di unire agricoltura, cultura, paesaggio e accoglienza, generando valore diffuso e nuove opportunità per i territori interni.

La Calabria è emerso possiede tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento nazionale: biodiversità olivicola, tradizioni radicate, aziende dinamiche e un patrimonio rurale che chiede solo di essere raccontato.

Bertaroli: “Un progetto unico in Italia per mettere in rete territori e comunità”.

La presidente Mariagrazia Bertaroli ha annunciato un progetto innovativo, unico nel panorama nazionale, che coinvolgerà l’intera regione nella costruzione di un sistema oleoturistico integrato.

Un modello che punta a creare connessioni virtuose tra territori, imprese e comunità, con l’Olio IGP Calabria come elemento identitario e filo conduttore di esperienze autentiche e riconoscibili.

«Un progetto ha spiegato che nasce per mettere in rete territori, imprese e comunità, costruendo un modello condiviso di valorizzazione turistica in cui l’Olio IGP Calabria diventa il filo conduttore di esperienze autentiche, riconoscibili e strutturate».

Agliardi: la dimensione digitale che unisce operatori, luoghi ed esperienze.

A chiudere il quadro è stato l’intervento di Ivan Agliardi, che ha illustrato l’architettura digitale del nuovo sistema oleoturistico. Una piattaforma innovativa, pensata per integrare operatori, itinerari ed esperienze attraverso strumenti tecnologici avanzati, interattivi e facilmente fruibili dai visitatori.

Un ecosistema digitale che permetterà di valorizzare l’offerta, facilitare la scoperta dei territori e rendere l’esperienza dell’olio calabrese ancora più immersiva e accessibile.

Un viaggio appena iniziato.

La presentazione di Calabria EVO ha segnato l’avvio di un percorso ambizioso: trasformare l’olio IGP Calabria in un’esperienza culturale, sensoriale e territoriale. Un viaggio che parte dal prodotto ma arriva alle persone, ai luoghi, alle storie che rendono unica la Calabria olivicola.

Il Consorzio Olio di Calabria IGP si conferma così protagonista di una nuova stagione di crescita, innovazione e identità condivisa.

E questo viaggio come è stato ricordato più volte è appena cominciato.