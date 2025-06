Calabria Food Fest “dal 15 al 22 giugno gusto, glamour e veracità per un pubblico internazionale”

C’è una Calabria che non affolla, ma accoglie con mitologico calore. Che non consuma, ma coltiva, cucina, stupisce. Una Calabria lontana dai riflettori dell’overtourism, eppure profondamente seduttiva.

È quella delle Montagne del Sole, un territorio sospeso tra Jonio e Serre Calabresi, che si candida a diventare destinazione ideale per un turismo lento, sostenibile, esperienziale e orientato al wellness: un’esigenza sempre più avvertita nei mercati di riferimento, dal Nordamerica al mondo anglosassone, fino ai paesi BRICS.

In questo scenario prende vita la prima edizione del Calabria Food Fest, organizzato da Sognare Insieme Viaggi all’interno del progetto ministeriale Le Montagne del Sole.

Un festival che è molto più di un evento gastronomico: è un percorso itinerante sensoriale, culturale ed emozionale che unisce l’autenticità della tradizione calabrese all’eleganza di un format internazionale, in programma dal 15 al 22 giugno.

Il Calabria Food Fest si presenta come un vero e proprio mosaico di esperienze, dove l’educational tour culturale ed enogastronomico alla scoperta del territorio si fonde con momenti aggregativi di stampo festivaliero, ospitati nel suggestivo Castello di Squillace, simbolo della storia millenaria del territorio, che farà da cornice a cene di gala, talk e red carpet alla presenza di food influencer di rilievo globale, celebrità hollywoodiane e giornalisti internazionali.

Il festival sarà anche occasione per raccontare al mondo una Calabria più che autentica: vera, reale, unica.

Una Calabria che sa coniugare veracità e glamour, cultura e memorie della tradizione e visione cosmopolita.

Il programma, articolato su più giornate, condurrà gli ospiti più di quaranta tra attori di fama mondiale, tastemaker e food influencer, così come giornalisti, per una platea che supera i 40 milioni di follower su scalala globale in un viaggio immersivo tra mare, borghi, sapori e tradizioni.

Da Zane Phillips, star di Glamourous e Fire Island, a Kadu Giacomini, chef e modello come Volodymyr Testardi, a Ana Lucia Dominguez, protagonista di serie famose come Palpito, dal team di Pasta Grannies, tra i maggiori content creator mondiali in tema food, a travel influencer di punta come Oscar Alejandro e celebri food influencer come Samantha Puleo, fondatrice di Il Mio Piatto a Colori: sono solo alcune delle personalità che percorreranno il territorio degli oltre trenta comuni dell’area compresi nel GAL delle Serre, tra esperienze in masseria e yoga sul mare, wine tasting e cooking class, giochi popolari e musiche tradizionali, aperitivi al tramonto e degustazioni, per culminare nel gran finale, tra i bastioni del castello di Squillace, con una vera e propria celebrazione del gusto, della bellezza e del racconto, con talk, cena di gala, red carpet e riflettori puntati sull’anima autentica della Calabria.

Il Calabria Food Fest 2025 mette così in scena una Calabria che parla al mondo e con l’occasione riflette su sé stessa, a partire dalle radici.

Nelle giornate del 20 e 21 giugno sono infatti in programma talk e momenti di dialogo, alla presenza del Consigliere di Ambasciata Giovanni Maria De Vita, responsabile di Italea, il Programma di promozione del Turismo delle Radici lanciato dal Ministero degli Affari Esteri all’interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU, che invita gli italo-discendenti a scoprire i luoghi e le tradizioni delle loro origini.

“Siamo lieti che il Calabria Food Fest abbia coinvolto il Programma Italea in qualità di partner dell’iniziativa, in quanto le nostre tradizioni gastronomiche rappresentano un ponte fondamentale che connette l’Italia alle sue comunità residenti all’estero, stimolando il turismo delle radici e valorizzando in maniera unica i nostri piccoli comuni.

L’enogastronomia, in questo contesto, diventa un potente veicolo di identità e di richiamo per coloro che cercano un legame autentico con le proprie origini”, ha detto Giovanni Maria De Vita, responsabile del Programma Italea.

“Ogni progetto che parla delle bellezze naturali, della storia, della gastronomia, delle tradizioni della nostra Regione è l’occasione per apprezzarla sempre di più e farla conoscere per le sue peculiarità ai turisti.

Eventi come questo sono fondamentali per rafforzare il nostro patrimonio turistico, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere esperienze uniche e di immergersi nella nostra cultura.

Plauso agli organizzatori che hanno programmato iniziative a favore promozione del Turismo delle Radici, invitando gli italo-discendenti a scoprire i luoghi e le tradizioni delle loro origini”, ha evidenziato Giovanni Calabrese, assessore al Turismo e Ambiente della Regione Calabria.

“Benessere e Calabria sono un binomio vincente, tanto più se uniti al cibo e alla convivialità. Le nuove tendenze internazionali vedono l’esperienza di visita come ricerca di rigenerazione per corpo e anima, elementi connaturati nell’essenza stessa della Calabria.

Attraverso il CFF, vogliamo dare un palcoscenico alle nostre eccellenze e contribuire a posizionare l’area sui mercati di riferimento, unendo veracità e attrattività, creando un prodotto turistico seduttivo, facendo leva sulle radici”, commenta Angela Donato, titolare di Sognare Insieme Viaggi.

Il Calabria Food Fest sarà dunque un’occasione per riscoprire il valore della lentezza e dell’incontro, ma anche del potenziale attrattivo in chiave globale per una terra che ha sempre saputo abbracciare il mondo.

Il CFF – Calabria Food Fest rappresenta un modello esemplare di sinergia tra enti e settori. Promosso da Sognare Insieme Viaggi nell’ambito del progetto Le Montagne del Sole, finanziato dal Ministero del Turismo attraverso il bando Montagna Italia, con capofila il GAL Serre Calabresi, col sostegno di Italea, il patrocinio della Fondazione Calabria Film Commission, e il supporto della Regione Calabria, dipartimenti Turismo e Ambiente, e Agricoltura, di Arsac, Istituto alberghiero di Soverato, Castello di Squillace / I Giardini di Hera.

L’evento rientra nell’ambito del progetto “Le Montagne del Sole”, finanziato dal Ministero del Turismo a valere sul Bando Montagna, con capofila il GAL Serre Calabresi e partner Sognare Insieme, Trekking Stilaro Experience, Guide delle Serre, SharryLand, Riviera e Borghi degli Angeli e Associazione Italiana Sommelier.