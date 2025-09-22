Calabria in testa tra le mete più ambite dal turismo internazionale: bilancio positivo ma con qualche criticità.

Reggio Calabria, 22 settembre 2025 – A chiusura della stagione estiva, la Calabria si riconferma una tra le mete più ambite dal turismo oltre nazione.

Una terra, quella calabrese, che attrae per quel suo patrimonio paesaggistico che svela scenari da memoriabili cartoline, tra i promontori che baciano le acque del Mediterraneo, ai cieli intonsi e sempre blu.

Dal mare di Scilla e Pizzo, ai paesaggi bucoloci di Gambarie d’ Aspromonte i numeri parlano chiaro: l’affluenza è in rilevante aumento con una sempre più cospicua presenza di turisti stranieri.

Complice l’implementazione, voluta dalla Regione, dei voli internazionali Ryanair negli aereoporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria, essenziale seppur in parte all’aumento di gente oltre nazione.

A Scilla il bilancio di fine estate ha registrato un aumento del 35% rispetto allo scorso anno. Stesso dicasi per Pizzo che si riconferma una meta particolarmente getteonata. A chiusura della stagione estiva, il bilancio rimane positivo con un lieve calo,pari al 30%, nei mesi di giugno e luglio.

Non mancano però gli appelli degli operatori turistici alla regione Calabria in merito alle criticità presenti nel territorio, che minacciano di impattare negativamente sul turismo. Criticità in merito alla burocrazia sempre più intricata e ai servizi poco prestanti, come le cifre esorbitanti dei voli internazionali verso la Calabria e dei parcheggi.

A Gambarie invece si celebra la fine di una stagione da record e ci si prepara a quella autunnale; poco rilevante è stata l’implementazione dei voli Ryanair in quanto il bacino d’utenza del posto è prevalentemente fatto di siciliani.

Un turismo incentrato sull’enogastronomia simbolo dell’identità e del costume locale, oltre che sull’escursioni nei boschi dell’Aspromonte che non mancano di attrazione per chi ama la full immersion nella natura. L’auspicio di ristoratori e operatori turistici è quello di incrementare le presenze nel prossimo anno, con la reintroduzione della seggiovia che al momento risulta ferma.

Ciò produce un inevitabile cambio di tendenza se comparato al mero turismo italiano delle stagioni post covid che implica una miglioria dei servizi, risultati elementi di criticità e potenzialmente impattanti in maniera negativa sullo stesso turismo.

Un impegno che promettono gli stessi operatori turistici, soddisfatti dalle presenze record registrate e dal prolungamento della stagione turistica destinata a protrarsi fino alla seconda settimana di ottobre.

Ciò non oscura comunque il dato rilevante del boom di turismo estero che elegge ancora una volta le località balneari e montane della Calabria tra le più ambite al mondo.

Servizio e interviste di Graziano Tormarchio