Calabria in testa tra le mete turistiche italiane, ma non conosce a sufficienza le lingue straniere

Scalea, 12 settembre 2025 — Le coste che baciano le acque del Mar Mediterraneo, misti ad un’infinità di succulenti piatti tipici serviti nelle tavole calde sparse in tutto il territorio, fanno della Calabria una tra le mete predilette dal turismo oltreoceano e non solo.

La regione punta dello stivale italiano si aggiudica infatti un primato nel settore, richiamando a se migliaia di turisti che di anno in anno rimangono colpiti da una fascinosa natura mista mari e monti e da un’inestimabile patrimonio enogastronomico.

Stigma della Calabria è la cultura a cui si legano indissolubilmente cedri, nduja, peperoncini e cipolle di Tropea, quegli stessi prodotti che mantengono il mercato dei prodotti tipici sempre fiorente.

Eppure, seppur destinata a deliziare i palati e ad ammaliare gli occhi, la Calabria manca nella padronanza di lingue straniere da parte dei residenti che spesso riscontrano grosse difficoltà nel comunicare con i turisti esteri.

Secondo quanto dichirato da. un’operatrice turistica belga in vacanza assieme ad un nutrito

gruppo di connazionali a Scalea (Cs), questa terra offre molto e chi le fa visita desidera tornare l’anno dopo. A venire meno però è la capacità della gente del posto di interloquire con i turisti non italiani, compromettendo, seppur lievemente, lo scambio specie nei servizi della ristorazione e del mercato dei prodotti tipici.

La soluzione sarebbe pertanto quella di investire su una maggiore formazione linguistica al fine di “migliorare la comunicazione tra chi accoglie e chi viene accolto”.