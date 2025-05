Calabria: la giunta regionale punta sull’istruzione tecnica superiore per il futuro dei giovani

Catanzaro – Un impulso significativo al sistema di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Calabria è stato dato dalla Terza Commissione – Sanità, Attività sociali, culturali e formative, con l’approvazione del Piano Territoriale Triennale (PTT) 2025/2027 e dello Schema di Protocollo di Intesa per il sostegno e lo sviluppo regionale delle ITS Academy. L’iniziativa, promossa dalla Giunta regionale, mira a potenziare l’offerta formativa triennale, rendendola più innovativa e competitiva, con un focus particolare sulla digitalizzazione e l’internazionalizzazione.

A sottolineare l’importanza del provvedimento è il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, l’avvocato Sabrina Mannarino, che ha dichiarato: “Con questa misura intendiamo potenziare l’offerta formativa triennale, rendendo il percorso più innovativo, competitivo e rivolgendolo anche alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione. Ciò permetterà ai giovani di professionalizzarsi ed entrare più facilmente nel mondo del lavoro. Vogliamo costruire per i giovani una Calabria efficiente, attrattiva e pronta ad accogliere le sfide del futuro e lo faremo partendo dall’Istruzione.”

Il piano interessa otto ITS Academy calabresi, tra cui l’ITS Tirreno di Fuscaldo (Cs), e prevede l’attivazione di nuove aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo regionale, attualmente non presenti sul territorio. Tra queste, spiccano la Meccatronica, il Sistema Moda, il Sistema Casa e l’Ambiente Costruito.

“Prevediamo l’attivazione di nuove aree tecnologiche non ancora presenti nella nostra Regione (Meccatronica, Sistema Moda, Sistema Casa e Ambiente Costruito) e aumenteremo le collaborazioni con l’imprenditoria così da rafforzare la sinergia tra formazione e mondo del lavoro per ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze,” ha aggiunto con determinazione la Consigliera Mannarino.

Per concretizzare gli obiettivi prefissati, sarà fondamentale la creazione di una solida rete di collaborazione tra diversi attori del territorio. A tal fine, come annunciato dalla Mannarino, “sarà predisposto uno “Schema di Protocollo d’Intesa” che sancirà formalmente la collaborazione tra la Regione, le Fondazioni ITS, i centri di ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale, le Università, le imprese, le associazioni di categoria e gli enti locali.”

Questo accordo sinergico rappresenta un passo cruciale per garantire un futuro professionale promettente per i giovani calabresi, in linea con le esigenze del mercato del lavoro e le sfide dell’innovazione.