Senza categoria

Calabria, le Consigliere Scutellà e Barbuto del M5S: “Sulle commissioni consiliari ricostruzioni inesatte”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio1 ora fa
47 minuto di lettura
Elisa Scutellà

Elisa Scutellà ed Elisabetta Barbuto, del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, intervengono per fare chiarezza sulle informazioni circolate recentemente riguardo alla composizione della commissione sanità.

«Desideriamo precisare dichiarano che l’unica votazione si è svolta in Aula ed ha riguardato esclusivamente la nomina di presidente, vicepresidente e segretario delle commissioni.

Le singole adesioni di altre forze politiche, compresa quella della Consigliera Filomena Greco, avvengono secondo quanto previsto dal regolamento interno e non derivano da decisioni o indicazioni del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle.”

«Riteniamo tuttavia proseguono che ogni scelta individuale debba rispettare la sensibilità dei calabresi e garantire la massima trasparenza, responsabilità e coerenza specie quando riguardano un tema serio, delicato e complesso come la sanità.

Al riguardo la nostra priorità è quella di promuovere una sanità pubblica, equa, accessibile e di qualità nell’ interesse dei Calabresi.

Come Movimento 5 Stelle, lavoreremo per proteggere questi principi e tutelare tutti i cittadini, vigilando sempre affinché le commissioni svolgano il loro ruolo nel rispetto delle regole».

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio1 ora fa
47 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio