Calabria modello europeo di integrazione, il 12 gennaio al Consiglio regionale presentazione dell’evento promosso a Bruxelles dall’europarlamentare Giusi Princi

Lunedì 12 gennaio alle ore 10:30 presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio regionale della Calabria si terrà la conferenza di presentazione dell’evento “Dalla Calabria (Rosarno) un modello europeo di integrazione e inclusione” che si svolgerà martedì 13 gennaio a Bruxelles.

Ad annunciarlo l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, promotrice del progetto al Parlamento europeo.

“Il Villaggio della Solidarietà di Rosarno afferma l’On. Princi sbarca in Parlamento a Bruxelles.

Il modello rosarnese di inclusione prosegue è stato sostenuto anche con finanziamenti europei nell’ambito del progetto Voices from Migrations, coordinato dalla European University College Association (EucA) in collaborazione con il Perrotis College American Farm School di Salonicco (Grecia) e il Comune di Rosarno.

L’importante percorso verrà rappresentato in una mostra immersiva che sarà inaugurata per la prima volta sul tema in Parlamento europeo martedì 13 gennaio alle ore 19, in presenza delle massime rappresentanze istituzionali e politiche europee, nazionali e regionali.

Nell’occasione, il Parlamento ospiterà una tavola rotonda in presenza di 17 sindaci dell’area di Rosarno, con la preziosa testimonianza dei veri protagonisti, i cittadini extracomunitari che, grazie all’integrazione, sono diventati parte attiva del tessuto sociale ed economico rosarnese.

La politica calabrese di inclusione, sperimentata con successo nella regione, può fungere da riferimento per quella europea in materia di integrazione e contrasto al razzismo, in un momento storico nel quale la convivenza tra migranti e popolazione locale deve integrarsi anche per fronteggiare il forte calo demografico al quale va incontro l’Europa”.

Alla conferenza di presentazione al Consiglio regionale interverranno: l’Europarlamentare Giusi Princi; il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo; il Deputato Giovanni Arruzzolo; il Deputato e Segretario regionale di Forza Italia Calabria Francesco Cannizzaro; Loredana Giannicola, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria; Pasquale Cutrì, Sindaco di Rosarno; Michelangelo Rosarno, Coordinatore Villaggio della Solidarietà.

È, inoltre, prevista la testimonianza di Emmanuel Osei, migrante proveniente dal Ghana.