Calabria: per Federica Dieni il caso Corap dimostra l’inconsistenza del centrosinistra calabrese e rappresenta l’ennesimo fallimento del governatore Oliverio

«Il caso Corap dimostra l’inconsistenza del centrosinistra calabrese e rappresenta l’ennesimo fallimento del governatore Oliverio». Così la portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

Il Corap spiega la deputata è un ente dichiarato decotto pochi anni dopo la sua creazione, fortemente voluta dalla giunta Oliverio. Come se non bastasse, il consiglio regionale continua a rinviare l’approvazione di una norma che permetta di tutelare gli incolpevoli lavoratori del Consorzio.

Ieri aggiunge Dieni l’ultimo scandalo, con le commissioni competenti che hanno di nuovo rinviato la seduta congiunta per mancanza del numero legale.

Potrebbe essere una mossa ben studiata per prendere ancora tempo, anche se non si capiscono bene i motivi di questa scelta. Il dato di fatto è che un centinaio di lavoratori rimane ancora in attesa di conoscere il proprio futuro, malgrado le tante promesse e i tanti proclami di Oliverio.

La misura adesso è davvero colma. Il governatore e tutti quei consiglieri regionali ancora dotati di senso di responsabilità trovino una soluzione rapida che consenta ai lavoratori del Corap di non finire in mezzo a una strada.