Calabria Pizza Fest, Luciano Sorbillo all’inaugurazione del villaggio reggino del gusto

Sarà il maestro pizzaiolo Luciano Sorbillo, tra i più autorevoli ambasciatori della pizza napoletana nel mondo, uno dei grandi protagonisti della giornata inaugurale del Calabria Pizza Fest, in programma venerdì 29 maggio sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

Il festival aprirà ufficialmente alle ore 18 con l’inaugurazione del villaggio allestito nell’area antistante la Torre Nervi, dando il via a cinque giorni dedicati alla pizza, alle eccellenze agroalimentari calabresi, alla musica e alla promozione del territorio.

Tra gli appuntamenti più attesi della prima serata spicca “Sapori di Calabria”, in programma dalle 19 alle 20.15, guidato proprio da Luciano Sorbillo, erede di una storica famiglia di pizzaioli attiva a Napoli dal 1935 e oggi punto di riferimento internazionale dell’arte bianca.

Sorbillo, noto per il suo lavoro di ricerca sugli impasti, sulla fermentazione e sulla valorizzazione della tradizione napoletana in chiave contemporanea, porterà al Calabria Pizza Fest tutta la sua esperienza maturata tra consulenze internazionali, eventi gastronomici e progetti dedicati alla diffusione della cultura della pizza nel mondo.

Accanto a Sorbillo saranno presenti anche Daniele Strangio del “Dast Restaurant” e Davide Destefano di “Gelato Cesare”, protagonisti di uno show cooking a sei mani pensato per creare un dialogo tra pizza, cucina contemporanea e dessert d’autore , con al centro i sapori e le eccellenze della Calabria.

I reggini avranno occasione di incontrare Luciano Sorbillo all’interno del villaggio anche sabato 30 maggio quando, alle 17:00, terrà la masterclass dal titolo “La vera pizza napoletana senza segreti”.

Durante l’incontro, il maestro pizzaiolo racconterà al pubblico i segreti della vera pizza napoletana: dalla scelta delle farine ai tempi di lievitazione, dalla lavorazione dell’impasto fino all’utilizzo degli ingredienti identitari del territorio. Una vera esperienza dal vivo che unirà tecnica, spettacolo e divulgazione gastronomica.

Le masterclass, previste quotidianamente per tutta la durata del festival, rappresentano uno degli elementi centrali del Calabria Pizza Fest: veri laboratori esperienziali gratuiti, ideati per coinvolgere il pubblico e trasmettere cultura gastronomica attraverso il racconto diretto dei grandi maestri pizzaioli.

Ogni appuntamento offrirà la possibilità di osservare da vicino tecniche, impasti, metodi di cottura e abbinamenti innovativi, trasformando il villaggio in una grande scuola del gusto a cielo aperto.

La serata inaugurale sarà trasmessa in diretta su Radio Touring 104 e si concluderà alle ore 22 con il dj set di Vespaclub.

Il Calabria Pizza Fest proseguirà fino al 2 giugno con show cooking, concerti, talk, laboratori, attività per bambini e incontri dedicati all’educazione alimentare e alla valorizzazione dei prodotti identitari calabresi.

È possibile seguire l’evento anche sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram, e visitare il sito calabriapizzafest.it.