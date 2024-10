Calabria prima regione in Italia per finanziamenti alle mense scolastiche, Sasso elogia il lavoro del Ministro Valditara

La pubblicazione della graduatoria del bando PNRR da 515 milioni di euro per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche, ha segnato un importante traguardo per la Calabria, che emerge come la regione più finanziata in Italia.

Con oltre 91,3 milioni di euro destinati a progetti in tutto il territorio regionale, la Calabria si conferma leader, seguita da Campania, Lazio, Lombardia e Puglia.

Il Commissario della Lega in Calabria e capogruppo in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati Rossano Sasso, ha voluto esaltare l’impegno del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sottolineando il ruolo cruciale che il governo e la Lega hanno avuto nel garantire un’adeguata attenzione al Sud Italia, e in particolare alla Calabria, attraverso questo bando.

“Il lavoro del Ministro Valditara è stato decisivo ha dichiarato Sasso per assicurare alla Calabria una quota così significativa di risorse, dimostrando una chiara volontà di ridurre le disuguaglianze territoriali e di promuovere il benessere di studenti, famiglie e lavoratrici del nostro territorio.

Grazie al PNRR e alla visione lungimirante del Ministro Valditara, la Calabria sta beneficiando di un’opportunità unica per migliorare le sue infrastrutture scolastiche e garantire un futuro migliore alle nuove generazioni. La Lega continuerà a sostenere questi sforzi, lavorando affinché le risorse vengano utilizzate al meglio per il benessere del nostro territorio.

Per il Ministro Valditara “gli interventi incentivano il tempo pieno, migliorando non solo la qualità dell’istruzione per i nostri giovani, ma anche il supporto alle famiglie e alle donne lavoratrici”.