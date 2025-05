Calabria: Programmi operativi ortofrutta, Arcea liquida i primi anticipi delle domande di pagamento

Con oltre 1 milione di euro Arcea ha dato il via alla prima liquidazione relativa alle anticipazione delle domande di pagamento riguardanti i Programmi Operativi Ortofrutta realizzati dalle Organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni, per l’erogazione dell’aiuto finanziario ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio e del Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione.

Lo comunica l’assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria, guidato dall’assessore Gianluca Gallo.

La cifra esatta liquidata è pari a euro 1.093.328,09.

Si ricorda che Arcea, con comunicazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha ottenuto il riconoscimento alla gestione e controllo delle spese Feaga relative alle misure ed agli interventi settoriali non gestiti nell’ambito del SIGC (misure Feaga non Sigc), a decorrere dal 16 ottobre 2024.

In ragione del riconoscimento, a decorrere dall’esercizio finanziario Feaga/Feasr 2025, Arcea è competente in Calabria per la gestione e controllo delle spese, non riconducibili a regimi gestiti a livello nazionale, che sono finanziate: dal Feaga, in regime di gestione concorrente, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (Ue) 2021/2116; dal Feasr, ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento.