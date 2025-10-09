Cosenza

Calabria protagonista dell’inclusione digitale

Parte “Dritti al Punto in Calabria”, tra i 18 progetti selezionati in Italia dal Fondo per la Repubblica Digitale.

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
59 3 minuti di lettura
inclusione digitale
Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
59 3 minuti di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio