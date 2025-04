Calabria, Raffaele Greco nominato Direttore Generale dell’Ente Parchi Marini Regionali: “Avviamo una nuova stagione per il mare calabrese”

di Nicoletta Toselli

Si chiude ufficialmente la fase commissariale e si apre una nuova stagione per l’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria. A guidarlo sarà Raffaele Greco, primo Direttore Generale dell’organismo che sovrintende alla tutela e alla valorizzazione dei sei Parchi Marini e delle 28 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione.

Con una lunga esperienza nella ricerca marina e nella tutela ambientale, Greco si prepara a imprimere un cambio di passo significativo. La sua nomina rappresenta un momento cruciale per la costruzione di una governance solida, partecipata e orientata allo sviluppo sostenibile.

Tra le priorità: la redazione dei Piani di Gestione e dei Regolamenti per ogni area protetta, il coinvolgimento attivo delle comunità locali e l’avvio del percorso per l’adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), strumento chiave per coniugare tutela e valorizzazione.

“Avviamo una nuova stagione per il mare calabrese, fondata su conoscenza scientifica, responsabilità e ascolto dei territori”, ha dichiarato Greco. “Il nostro obiettivo è rendere le aree protette motori di innovazione ecologica e di crescita locale, nel pieno rispetto della biodiversità e delle identità culturali che caratterizzano la nostra costa.”

Una visione che punta a rafforzare il ruolo dell’Ente come presidio ambientale, ma anche come attor