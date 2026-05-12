Calabria, siglato il Protocollo tra CRPO e CIPM per il contrasto alla violenza di genere

La Commissione Regionale per le Pari Opportunità (CRPO) della Calabria e il CIPM Calabria ETS hanno ufficialmente sottoscritto un Protocollo d’intesa volto a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Riceviamo e pubblichiamo

La Commissione Regionale per le Pari Opportunità della Calabria (CRPO), presieduta dalla Prof.ssa Anna De Gaio, comunica che è stato ufficialmente sottoscritto il Protocollo d’intesa con il CIPM Calabria ETS.

L’accordo, approvato nel corso della seduta del 31 marzo 2026, nasce da un percorso condiviso tra la Commissione e il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (CIPM) Calabria ed è finalizzato al rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, nonché alla promozione della cultura delle pari opportunità.

A rappresentare la Commissione è stata la Vicepresidente Caterina De Luca, ed in rappresentanza del Presidente del Consiglio, il Capo di Gabinetto avv. Carmelo Nucera.

“Con la sottoscrizione – dichiara la Presidente Anna De Gaio – compiamo un passo concreto verso il consolidamento di una rete operativa capace di incidere in maniera efficace sui fenomeni di violenza e discriminazione. La sinergia con il CIPM Calabria consentirà di sviluppare interventi mirati, attività di prevenzione e percorsi di sensibilizzazione fondamentali per il nostro territorio.

Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Cirillo, per il sostegno istituzionale, nonché alla Presidente del CIPM Calabria, dott.ssa Lidia Fiscer, per la disponibilità, la collaborazione e il contributo qualificato che hanno reso possibile la definizione e la sottoscrizione di questo importante Protocollo”.

La CRPO conferma il proprio impegno nel promuovere politiche attive per la parità di genere, il rispetto dei diritti e la tutela delle persone più vulnerabili, valorizzando il lavoro congiunto tra istituzioni e realtà associative.

La Presidente CRPO

Prof.ssa Anna De Gaio