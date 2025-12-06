Calabria: “Un Passo in Più” per le donne colpite da patologie oncologiche e le loro caregiver. Contributi fino a 10.000 euro, domande prorogate al 15 gennaio 2026

di Nicoletta Toselli

La Regione Calabria ha messo in campo un importante sostegno sociale e finanziario con l’Avviso Pubblico “Un Passo in Più”, un’iniziativa volta a contrastare la cosiddetta “tossicità finanziaria” che grava sulle donne affette da patologie oncologiche e sulle loro caregiver.

Il bando, come comunicato da Calabria Europa sul sito della Regione Calabria, finanziato nell’ambito del PR FESR FSE+ 2021-2027 con una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro, intende offrire un aiuto economico immediato e flessibile a chi, a causa della malattia, si trova ad affrontare ingenti spese sanitarie e sociosanitarie o ha subito un impatto negativo sul reddito familiare

Il contributo è specificamente rivolto a persone fisiche che soddisfino congiuntamente i requisiti di residenza o domicilio in Calabria e un ISEE inferiore a 35.000 euro. Possono beneficiare della sovvenzione:

Donne affette da patologie oncologiche. Donne caregiver che svolgono attività di cura nei confronti di familiari oncologici fiscalmente a carico.

L’entità del sostegno, erogato a fondo perduto, è modulata in base alla situazione economica del nucleo familiare, come attestato dall’ISEE:

10.000 euro per le destinatarie con ISEE fino a 25.000 euro .

8.000 euro per le destinatarie con ISEE compreso tra 25.001 euro e 34.999,99 euro.

La Regione Calabria, in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito, ha previsto diverse modalità di erogazione per garantire la massima flessibilità:

Erogazione diretta alla destinataria a titolo di rimborso per spese già sostenute.

Erogazione diretta alla destinataria in forma mista: 50% come anticipazione e 50% a titolo di rimborso.

Erogazione diretta al fornitore/erogatore del servizio.

Le domande di partecipazione devono essere presentate utilizzando la piattaforma informatica dedicata. In una recente comunicazione, la Regione Calabria ha stabilito la proroga del termine ultimo per la presentazione delle istanze: la nuova scadenza è fissata alle ore 24:00 del 15 gennaio 2026.

L’iniziativa, presentata dai vertici regionali, è stata definita un “gesto di responsabilità istituzionale, ma soprattutto di civiltà”, evidenziando l’intenzione di supportare le donne oncologiche e le loro famiglie non solo nelle cure mediche, ma anche nelle necessità quotidiane.