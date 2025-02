Calabria, via libera alla pesca sperimentale della sardella

La Regione Calabria ha ufficialmente dato il via alla pesca sperimentale della sardella (Sardina pilchardus e Sardinella aurita), nelle acque del Mar Ionio e del Tirreno centro-meridionale.

L’iniziativa rientra nel Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 ed è finalizzata alla revisione e all’aggiornamento dei piani di gestione della pesca.

Il progetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al miglioramento dello stato ambientale delle acque e alla gestione sostenibile delle risorse ittiche.

Il senatore Ernesto Rapani ha espresso grande soddisfazione per l’autorizzazione regionale, sottolineando l’importanza di tale iniziativa per il settore della pesca calabrese: «La pesca sperimentale della sardella rappresenta un’opportunità fondamentale per il comparto ittico della nostra regione.

Questo provvedimento, frutto di un lungo lavoro di concertazione con gli enti locali e le autorità competenti, consente di coniugare sostenibilità ambientale e sviluppo economico per i nostri pescatori».

«L’autorizzazione della Regione Calabria è un segnale positivo per il nostro territorio», ha aggiunto il senatore Rapani.

«Ci auguriamo che questa fase sperimentale possa portare a un riconoscimento più ampio della pesca della sardella, garantendo al contempo il rispetto delle normative europee e la tutela degli stock ittici».

L’intero progetto è finanziato grazie al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), con il coinvolgimento diretto del Ministero dell’Agricoltura e della Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca della Commissione Europea.