Il Tar del Lazio ha respinto oggi, 7 novembre 2020, la richiesta di trattazione in sede monocratica della Regione Calabria contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute per l’annullamento dell’ultimo Dpcm del 3 novembre 2020, che inserisce la Calabria nella zona rossa e fissa la camera di Consiglio al 18 novembre per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.