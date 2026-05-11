Calabria

Calamità e dissesto idrogeologico, Occhiuto non pervenuto per l’informativa in Aula: i cittadini meritano risposte

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
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Elisa Scutellà

“È inaccettabile che in Consiglio regionale nonostante le varie sollecitazione non sia stato affrontato con la necessaria urgenza il tema del dissesto idrogeologico e delle risposte concrete da dare a cittadini, imprese e amministrazioni locali”.

È quanto dichiarato nel corso dell’intervento in Aula sul tema delle calamità naturali e della gestione dell’emergenza in Calabria.

Nel corso della discussione è stata inoltre evidenziata l’assenza del Presidente della Regione Roberto Occhiuto, atteso in Aula per un’informativa sulle calamità naturali inizialmente prevista all’ordine del giorno e successivamente ritirata.

È particolarmente grave affrontare con tanto ritardo una questione che riguarda sicurezza, infrastrutture e tenuta economica e sociale dei territori colpiti”.

“Il Consiglio regionale merita rispetto e i calabresi meritano risposte. Davanti a comunità che vivono da mesi tra danni, paura e incertezza, l’assenza del Presidente in Aula rappresenta un segnale politico sbagliato e preoccupante”.

“Non si può continuare a rincorrere le emergenze solo dopo i disastri. La prevenzione, la manutenzione ordinaria del territorio e la programmazione devono diventare priorità permanenti dell’azione politica regionale.

Ogni ritardo accumulato negli anni oggi presenta un conto pesantissimo a famiglie, agricoltori, commercianti e imprese che vivono nell’incertezza e nella paura”.

Nel mirino anche i ritardi sugli interventi relativi al fiume Crati e alle opere di mitigazione del rischio:

“Ci sono fondi disponibili da anni e opere ancora bloccate dalla burocrazia. Intanto il clima cambia, le piogge diventano sempre più violente, il territorio continua a deteriorarsi e i costi aumentano”.

Nel corso dell’intervento è stata inoltre ribadita la necessità di accelerare l’utilizzo delle risorse europee e nazionali disponibili per le comunità colpite dagli eventi calamitosi, attraverso l’attivazione di tutti gli strumenti utili, compresi i fondi europei residui, la riprogrammazione delle risorse FSC e la riallocazione di risorse.

“Servono ristori rapidi, procedure semplificate e interventi immediati per chi ha subito danni. Dietro ogni pratica ferma c’è un’attività economica che rischia di chiudere e una famiglia che non sa come andare avanti”.

Infine, l’appello alla Giunta regionale: “La sicurezza del territorio non può essere affrontata solo con annunci e conferenze stampa. Serve una strategia seria, trasparente e permanente contro il dissesto idrogeologico. La Calabria ha bisogno di una politica che abbia il coraggio della prevenzione e della responsabilità”.

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