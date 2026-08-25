Calici sotto le Stelle 2026: grande successo per la XVII edizione

Si chiude con un bilancio decisamente positivo la XVII edizione di “Calici sotto le Stelle”, che nelle serate di luglio e agosto ha trasformato ancora una volta il borgo antico di Cirella in un salotto a cielo aperto tra vino, cultura, musica e spettacolo.

Un successo di presenze che ha superato ogni aspettativa: vicoli, piazze e scorci del centro storico gremiti fino a tarda notte, e un vero boom di calici acquistati dai visitatori, segno concreto di quanto la manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Cerillae APS e dalla Casa del Chiarello, sia ormai un appuntamento identitario e attesissimo per tutta la Riviera dei Cedri.

A confermare il valore dell’iniziativa è stata anche la grande attenzione istituzionale che l’ha accompagnata in ogni tappa, con la partecipazione di rappresentanti del Comune di Diamante, della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza e degli enti di promozione del territorio, dei media, insieme a testimonial, ospiti e relatori che hanno arricchito le serate con il loro contributo, tra cui un altro nome di rilievo come quello di Beppe Convertini.

Il talk inaugurale “Esperienze che generano territorio”, il confronto istituzionale che ha aperto la seconda parte dell’edizione, ha offerto una riflessione di alto livello sul legame tra enogastronomia, cultura e sviluppo locale, mentre gli appuntamenti successivi tra show cooking, masterclass, degustazioni guidate alle migliori etichette calabresi e momenti di spettacolo hanno raccontato al pubblico la ricchezza e la varietà del patrimonio enogastronomico e culturale della Riviera dei Cedri, richiamando ogni sera un pubblico sempre più numeroso e partecipe.

Dietro l’atmosfera di festa, gli organizzatori tengono a sottolineare il lavoro concreto che ha reso possibile questa edizione.

Un ringraziamento sentito va al Comune di Diamante, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che si sono occupati della sicurezza nelle serate di luglio e agosto, così come al GAL Riviera dei Cedri, ad Arsac e alla Regione Calabria, che con il loro sostegno hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione.

Un grazie va inoltre ai tanti volontari, collaboratori e operatori che hanno lavorato dietro le quinte, spesso nell’ombra, perché tutto potesse svolgersi nel migliore dei modi.

“Calici sotto le Stelle” non è solo una festa: è il racconto di una Calabria che lavora, si organizza e sa mettersi in gioco per raccontarsi in modo positivo e diverso.

Un modello che l’Associazione Cerillae e la Casa del Chiarello confermano di voler portare avanti, edizione dopo edizione, con lo sguardo già rivolto al futuro.