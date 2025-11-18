Callisto e Persefone svelano la scienza: un viaggio tra mito e conoscenza
Nuova conferenza del Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana al Museo Archeologico di Reggio Calabria.
Si terrà giovedi 20 novembre alle ore 17.30 al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la conferenza dal titolo Callisto e Persefone svelano la scienza: un viaggio tra mito e conoscenza, tenuta dalla Professoressa Angela Misiano, Responsabile Scientifico Planetario metropolitano Pythagoras.
La conferenza prende spunto dalle figure mitologiche di Callisto e Persefone, simboli di trasformazione e rinascita, per raccontare come mito e ricerca si intrecciano in un dialogo senza tempo, creando un ponte culturale tra tradizione e divulgazione scientifica.
Callisto e Persefone sono due figure mitologiche che, lette in chiave simbolica, si legano rispettivamente al cielo e alla terra. La prima richiama l’astronomia e l’osservazione delle stelle, la seconda i cicli naturali e il ritmo delle stagioni.
È sorprendente scoprire come il mito greco, reinterpretato alla luce delle conoscenze scientifiche moderne, possa trasformarsi in un ponte tra racconto e calcolo: un linguaggio poetico che dà senso al cielo e alla natura, convertendo antiche narrazioni in osservazioni astronomiche e spiegazioni scientifiche.
L’incontro sarà preceduto dai saluti del Direttore del Museo Fabrizio Sudano.