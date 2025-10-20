Caloveto al fianco dell’istituto Bennardo per l’Erasmus+

L’Europa, quella vera, si impara viaggiando. Non dai confini delle mappe, ma dagli occhi degli altri.

Con questo spirito il Comune di Caloveto ha partecipato, lo scorso venerdì (17 ottobre), all’Erasmus Day dell’Istituto Comprensivo B. Bennardo di Cropalati, per la presentazione della nuova mobilità internazionale 2025 che anche quest’anno vedrà la Spagna come destinazione privilegiata.

A rappresentare l’Amministrazione comunale all’evento di presentazione c’era il consigliere delegato alla cultura Paolo Laurenzano che ha portato il messaggio di saluto del Sindaco Umberto Mazza.

Desidero complimentarmi con il dirigente scolastico Giovanni Aiello e con tutto l’Istituto Comprensivo dichiara il Primo Cittadino per continuare a offrire ai nostri giovani un’occasione educativa così importante.

L’Erasmus+ rappresenta per i ragazzi una esperienza concreta di confronto, crescita e apertura.

Significa sottolinea ancora il Sindaco sperimentare davvero valori come la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà, sui quali si fonda l’Unione Europea.

Ai nove studenti coinvolti rivolgo un augurio sincero di vivere questa opportunità con entusiasmo e responsabilità, perché arricchisce non solo voi, ma tutta la nostra comunità.

Esperienze come Erasmus+ assumono un significato ancora più profondo per realtà come Caloveto, dove la scuola è presidio di comunità e ponte verso il futuro.

Ecco perché conclude Mazza anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha voluto confermare il proprio sostegno a iniziative che offrono ai giovani strumenti reali di crescita e cittadinanza europea.