“Cambiamenti climatici e transizione energetica: la sfida del nuovo paradigma energetico”

I cambiamenti climatici rappresentano una delle maggiori minacce per il futuro del nostro pianeta, e le attività antropiche ne sono la causa principale. In particolare, l’uso indiscriminato di combustibili fossili (carbone, petrolio e gas naturale) ha determinato un aumento senza precedenti delle concentrazioni di gas serra nell’atmosfera, con conseguenti alterazioni degli equilibri climatici globali.

Quali gli impatti del riscaldamento globale?

Gli effetti sono già evidenti: eventi meteorologici estremi, scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del livello dei mari, desertificazione e perdita di biodiversità. Secondo gli scienziati dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), senza un’inversione di rotta immediata, supereremo la soglia critica di + 2°C entro pochi decenni, con conseguenze catastrofiche per gli ecosistemi e le società umane.

La necessità di un nuovo paradigma energetico:

Per contrastare questa crisi, è urgente abbandonare il modello energetico basato sui combustibili fossili e accelerare la transizione verso fonti rinnovabili e sostenibili. Il nuovo paradigma deve fondarsi su un sistema complesso di interventi.

Le domande alle quali la professoressa Matilde Pietrafesa tenterà di dare risposta in maniera laica e senza preconcetti ma solo attraverso gli studi che la ricerca scientifica in questo momento è in grado di dare.

Energie rinnovabili: solare, eolico, idroelettrico e geotermico possono davvero soppiantare nell’immediato i le fonti energetiche fossili? Quali misure sono necessarie per ridurre gli sprechi? Quali misure possono essere intraprese dai cittadini per contrastare il fenomeno?

La transizione ecologica non è solo una necessità, ma un’opportunità per creare un’economia più giusta, resiliente e in armonia con l’ambiente. Il momento di agire è ora.

Matilde Pietrafesa è professoressa ordinaria di Fisica Tecnica Ambientale nel Dipartimento DICEAM dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Presso il Dipartimento è docente di Energetica nel corso di laurea in Ingegneria Industriale, docente di Fonti energetiche rinnovabili nel corso di laurea magistrale in Ingegneria per la gestione sostenibile dell’ambiente e dell’energia e Coordinatore del corso di Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile, Ambientale ed Industriale.