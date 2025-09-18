Cambio al vertice dei comandi provinciali dei carabinieri di Catanzaro e Vibo Valentia

In occasione dell’avvicendamento al vertice dei Comandi Provinciali dei Carabinieri di Catanzaro e Vibo Valentia, il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo, rivolge un sentito messaggio di saluto ai nuovi Comandanti il Colonnello Giovanni Pellegrino a Catanzaro e il Colonnello Antonio Parillo a Vibo Valentia rinnovando gratitudine per il loro prezioso operato ai Comandanti uscenti, rispettivamente, il Colonnello Giuseppe Mazzullo e Luca Toti.

“Ai Comandanti, Col. Pellegrino e Col. Parillo dice il Presidente Falbo rivolgo il più vivo saluto di benvenuto e auguri di buon lavoro, ringraziandoli fin d’ora, per quanto, nell’ambito del loro delicato incarico, in continuità, faranno per rafforzare legalità e sicurezza, elementi fondamentali per la crescita economica e sociale dei territori.

Sono certo che, nel solco della tradizione e del senso del dovere che contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri, e del loro indubbio valore, sapranno interpretare con competenza, umanità e visione strategica le esigenze che in tal senso esprimono le nostre comunità e il tessuto produttivo locale.

In una congiuntura complessa come quella attuale e in contesti difficili come i nostri, è fondamentale poter contare su istituzioni autorevoli e capaci di dialogare in modo costruttivo con cittadini e imprese.

E l’Arma dei Carabinieri, con i suoi valorosi uomini, costituisce un riferimento certo e imprescindibile, non limitando la sua meritoria azione alle azioni di contrasto ma anche di sensibilizzazione per comportamenti virtuosi, presupposto di crescita e di competitività.

Nel rinnovare, dunque, gli auguri di buon lavoro al Col Pellegrino e al Col. Parillo, confermiamo disponibilità a consolidare la collaborazione, anche nel solco dei protocolli d’intesa già in essere e delle azioni congiunte portate avanti nel tempo, rinnovando sinergie a tutela dell’economia sana, della sicurezza, della prevenzione delle infiltrazioni criminali e della promozione di diritti, inclusione, equità.

Al contempo, desidero esprimere sincero apprezzamento ai Comandanti uscenti Col. Giuseppe Mazzullo e Col. Luca Toti per l’impegno, la dedizione e il senso dello Stato con cui in tal senso hanno operato, vicini alle imprese e alla collettività”.