Cambio al vertice del reparto operativo aeronavale della GdF della Calabria

Nella mattinata di ieri 4 agosto 2025, presso la caserma “Vizzari” di Vibo Valentia Marina, alla presenza del

Comandante Regionale Calabria della Guardia di Finanza – Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, ha avuto

luogo la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di comando del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo

Valentia, tra il Ten. Col. t.ISSMI Alberto Lippolis, trasferito al Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia e

il Ten. Col. Stefano Leccia, proveniente dalla Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta.

Alla cerimonia hanno presenziato Sua Eccellenza Mons. Attilio Nostro Vescovo della Diocesi di MiletoNicotera-Tropea, le Autorità Civili e Militari della Città di Vibo Valentia, il Comandante Provinciale della

Guardia di Finanza alla sede Col. Eugenio Bua, i comandanti dei Reparti aerei e navali dipendenti, il personale

del ROAN, della Stazione Navale e i Finanzieri in congedo della locale Sezione A.N.F.I.

Il Tenente Colonnello Alberto Lippolis, che lascia l’incarico dopo 3 anni di intensa attività, ha ringraziato

espressamente i militari del reparto operativo aeronavale che, con il loro impegno e lavoro di squadra, hanno

permesso il conseguimento di importanti traguardi operativi.

Nel triennio di comando, la componente aeronavale regionale della Guardia di Finanza, reparto di prima linea del

settore aeronavale dell’Istituzione, ha conseguito risultati di rilievo nei molteplici settori di specifica competenza,

assicurando una serrata sorveglianza aeromarittima in linea con il ruolo di polizia del mare assegnato al Corpo.

L’Ufficiale Superiore ha consentito al proprio Reparto di adempiere in pieno il ruolo istituzionale di polizia

economico – finanziaria in autonomia e a supporto della componente territoriale, operando in perfetta sinergia

con le altre forze di polizia nella Regione.

Il comandante subentrante, Ten. Col. Stefano Leccia, nel mostrare orgoglio e senso di responsabilità per

l’importante incarico che si accinge a ricoprire, consapevole dell’importanza strategica e operativa del Reparto,

ha espresso l’auspicio ed il desiderio che le donne e gli uomini del Reparto Operativo Aeronavale continuino

nella stessa direzione e con lo stesso impegno il percorso avviato e tracciato dal suo predecessore.

Specializzato Comandante di Unità e Stazione Navale, di grande esperienza operativa, ha già prestato servizio

alla sede di Vibo Valentia dal 2014 al 2018, quale Comandante della Stazione Navale.

Ha comandato inoltre diversi Reparti e unità navali del Corpo ed è stato Comandante del Nucleo Frontiera Marittima della Guardia di Finanza a Durazzo dal 2018 al 2021. Dal 2021 presso la Scuola Nautica di Gaeta ha ricoperto l’incarico di Comandante del Centro di Standardizzazione e di Capo Ufficio Addestramento e Studi contribuendo a formare i Comandanti di unità navali nel perseguire l’abilitazione alla condotta di vedette velocissime.

Durante la cerimonia, il Comandante Regionale, Generale D’Alfonso ha espresso parole di plauso e

ringraziamento per l’operato del Ten. Colonnello Alberto Lippolis per l’impegno e la dedizione con cui ha

comandato il ROAN di Vibo Valentia e ha formulato al Ten. Col. Stefano Leccia i migliori auspici per il nuovo

incarico assunto, in considerazione del complesso scenario operativo calabrese nel quale la componente

Aeronavale del Corpo della Guardia di Finanza è chiamata ad operare quotidianamente in prima linea.