Cambio al vertice della compagnia delle Fiamme Gialle di Castrovillari

Il Capitano Anna PEZONE ha assunto l’incarico di Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza

Castrovillari.

Sostituisce il Capitano Arianna BUFFONE che dopo circa tre anni di intenso e apprezzato lavoro, lascia il

Comando della Compagnia per ricoprire l’incarico di Ufficiale Addetto presso il Nucleo Polizia EconomicoFinanziaria di Torino.

All’atto dell’insediamento, il Comandante Provinciale di Cosenza, Generale di Brigata Giuseppe DELL’ANNA,

dopo aver formulato i migliori auguri al neo Comandante della Compagnia Castrovillari, ha rivolto un sincero

ringraziamento al Capitano Arianna Buffone per gli alti contributi professionali assicurati in favore della

collettività castrovillarese, rievocando le principali attività che hanno caratterizzato il suo operato e contribuito

ad elevare gli standard di rendimento del Reparto nel contrasto all’evasione fiscale e più in generale da tutti gli

illeciti di specifica natura economica e finanziaria.

Un momento importante come rimarcato dallo stesso Generale DELL’ANNA che rappresenta sicuramente

una continuità dell’impegno della Compagnia Castrovillari a tutela delle libertà economiche in un territorio

complesso e che, da oggi, sarà affidata al Comando del Capitano Anna PEZONE, proveniente dalla Scuola

Allievi Finanzieri di Bari.