Cambio al vertice della compagnia delle Fiamme Gialle di Paola
Il Capitano Alfonso VARCHETTA ha assunto l’incarico di Comandante della Compagnia della Guardia di
Finanza Paola.
Sostituisce il Capitano Ivan TARANTINO che, dopo circa tre anni di intenso e apprezzato lavoro, lascia il
Comando del Reparto paolano per ricoprire un prestigioso incarico presso il Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Cagliari.
All’atto dell’insediamento, il Comandante Provinciale di Cosenza, Colonnello Giuseppe DELL’ANNA, dopo
aver formulato i migliori auguri al neo Comandante della Compagnia Paola, ha rivolto un particolare
ringraziamento al Capitano Ivan TARANTINO, per gli alti contributi professionali riversati in favore della
collettività paolana, rievocando le principali attività che hanno consentito di elevare gli standard di rendimento
del Reparto nel contrasto all’evasione fiscale e, più in generale, a tutti gli illeciti di specifica natura economica e
finanziaria.
Un momento importante come rimarcato dallo stesso Colonnello DELL’ANNA che rappresenta sicuramente
una continuità dell’impegno della Compagnia Paola per la tutela delle libertà economiche e che, da oggi, sarà
affidata al Comando del Capitano Alfonso VARCHETTA, proveniente dalla Tenenza di Scalea, dove ha
ricoperto l’incarico di Comandante.