Cambio al vertice della GdF di Lamezia Terme, il tenente colonnello Giuseppe Maniglio è il nuovo comandante del reparto

Nella giornata di ieri, ha avuto luogo, alla presenza del Comandante Provinciale di Catanzaro, Colonnello t.ST

Pierpaolo MANNO, il passaggio di consegne nella carica di Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di

Lamezia Terme, tra il Maggiore Valentino Luce, cedente, ed il Tenente Colonnello Giuseppe Maniglio,

subentrante.

Dopo tre anni di intenso lavoro, in un contesto territoriale complesso e strategico per la tutela della legalità

economico-finanziaria, il Maggiore Valentino Luce ha concluso il proprio mandato al vertice del Gruppo di

Lamezia per assumere il prestigioso incarico di Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di

Ravenna.

A subentrargli è il Tenente Colonnello Giuseppe Maniglio, 48 anni, laureato in Giurisprudenza e in Economia e

Commercio e con una lunga e qualificata esperienza operativa in contesti territoriali complessi.

L’Ufficiale proveniente dal Gruppo di Sibari, nel corso della sua carriera ha comandato, infatti, il Gruppo di

Taranto, il Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi, la Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi, prestando, inoltre,

servizio presso i Nuclei di Polizia Tributaria di Bari e di Lecce.

Durante l’avvicendamento, il Colonnello Manno ha ringraziato il Maggiore Valentino Luce per la costante

collaborazione fornita e per i lusinghieri risultati ottenuti nel triennio di permanenza al Comando del Gruppo ed

ha rivolto al Tenente Colonnello Giuseppe Maniglio parole di benvenuto e l’augurio di un proficuo percorso

professionale, sottolineando l’importanza del ruolo assegnatogli in un’area strategica della provincia catanzarese

per il contrasto alla criminalità economico finanziaria.