Cambio al vertice della tenenza delle Fiamme Gialle di Scalea

Cosenza, 18 dicembre 2025 – Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, Col. Giuseppe Dell’Anna, ha dato il benvenuto al Sottotenente Gianluca D’Elia che ha assunto l’incarico di Comandante della Tenenza di Scalea, in sostituzione del Capitano Alfonso Varchetta già destinato alla Compagnia di Paola.

Il S.Ten. Gianluca D’Elia, di anni 37, è laureato in Giurisprudenza ed in precedenza ha prestato servizio presso il 1^ Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia, ove nell’incarico di Comandante di Sezione Operativa gli sono stati tributate diverse ricompense di ordine morale. Successivamente è stato ammesso alla frequenza del 22° corso Ufficiali al termine del quale è stato destinato alla sede di Scalea.

Il Comandante Provinciale, ha formulato al S.Ten. D’Elia i migliori auguri per il nuovo incarico in un contesto territoriale così delicato come quello della costa tirrenica cosentina, auspicando il conseguimento di importanti risultati professionali nell’interesse della cittadinanza, dell’imprenditoria e delle Istituzioni.