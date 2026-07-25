Camera di Commercio di Cosenza: un’organizzazione sempre più orientata alle imprese

La Camera di Commercio di Cosenza rafforza il proprio impegno a sostegno del tessuto imprenditoriale provinciale.

Lo confermano i dati del Report 2025 sulla misurazione dei costi e dei processi elaborato dal Sistema Integrato di Unioncamere, dai quali emerge un incremento significativo delle risorse umane ed economiche destinate alle attività di sviluppo della competitività delle imprese.

Nel corso del 2025, solo il 14,7% del tempo di lavoro del proprio personale è stato dedicato alle attività necessarie al funzionamento dell’Ente, come la gestione del personale, il bilancio, gli acquisti e i servizi di sede. Tutto il resto è stato impiegato nelle attività rivolte alle imprese e ai servizi camerali.

Nello specifico, il 44,2% del lavoro dell’Ente ha riguardato la macrofunzione “Sviluppo della competitività”, in crescita rispetto al 30,1% registrato nel 2024. Un dato che testimonia la scelta della Camera di concentrare sempre più energie a supporto diretto del sistema produttivo locale.

Parallelamente, cresce anche l’incidenza dei costi direttamente destinati a questa macrofunzione, che passa dal 21,7% del 2024 al 30,9% nel 2025, confermando una programmazione sempre più orientata ai servizi per le imprese e allo sviluppo economico del territorio.

Dietro questi numeri c’è l’attività quotidiana della Camera di Commercio: dalla gestione dei bandi e delle misure di sostegno alle imprese ai percorsi di formazione, dagli interventi per favorire innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione alle iniziative dedicate alla nascita e alla crescita delle attività economiche, fino ai servizi di orientamento, assistenza e accompagnamento rivolti agli imprenditori.

Tra le iniziative più recenti rientrano anche le misure straordinarie a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali, con l’attivazione di uno specifico bando per sostenere la ripresa delle attività economiche danneggiate.

Accanto a queste attività si affianca il lavoro svolto dagli altri servizi camerali, a partire dal Registro delle Imprese, che, pur non rientrando nella macrofunzione oggetto della rilevazione, contribuisce quotidianamente alla competitività del sistema economico attraverso servizi essenziali, tempi rapidi di evasione delle pratiche e un costante supporto alle imprese nelle diverse fasi della loro attività.

I risultati del monitoraggio confermano il percorso di miglioramento continuo intrapreso dall’Ente, orientato a rendere sempre più efficiente l’impiego delle risorse e ad accrescere il valore dei servizi offerti al sistema imprenditoriale, nella convinzione che una Camera di Commercio vicina alle imprese rappresenti un fattore determinante per la crescita, la competitività e lo sviluppo del territorio.