“Cammina con la Salute”: a Marcellina una passeggiata tra benessere e prevenzione

Una camminata tra piazze, storia, natura e consapevolezza per ricordare a tutti quanto la prevenzione sia un passo fondamentale verso la salute. Si terrà martedì 27 maggio, a Marcellina, frazione di Santa Maria del Cedro, l’iniziativa “Cammina con la Salute”, un percorso a tappe pensato per promuovere corretti stili di vita, la diagnosi precoce e la cultura della prevenzione.

Organizzata dall’associazione Donna Mediterranea con il patrocinio del Comune di Santa Maria del Cedro e il coinvolgimento di numerose realtà del territorio – tra cui F.A.V.O. Calabria, CSV Cosenza e diverse associazioni impegnate in ambito socio-sanitario – l’iniziativa si rivolge a tutte le fasce d’età e si propone di coniugare il movimento fisico a momenti informativi e di riflessione.

Il programma prevede il raduno alle ore 15:00 in Piazza 15 Marzo (Largo Ferrovia), dove saranno distribuiti gadget a tutti i partecipanti. La partenza è fissata per le 15:30. Il percorso, semplice e accessibile, si snoderà in sei tappe tematiche: