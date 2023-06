Campagna antidroga dei Carabinieri di Rende, arrestato panettiere che nascondeva la droga nel magazzino

Nell’ambito della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri del Comando Compagnia di Rende hanno arrestato un uomo per detenzione di hashish ai fini di spaccio.

L’attività investigativa ha permesso di risalire ad un panettiere 45 enne, titolare di un panificio di Bisignano (CS).

Durante la perquisizione, che ha visto l’impiego di diverse pattuglie dell’Arma, tra cui il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende, della locale Stazione Carabinieri di Bisignano e delle unità cinofile del Nucleo di Vibo Valentia, sono stati trovati alcuni panetti di hashish del peso complessivo di 250 grammi (duecentocinquanta) e di gr. 2,28 (due/vrg/ventotto) di “marijuana”, abilmente nascosti all’interno di un magazzino adiacente al panificio.

Grazie all’infallibile fiuto di “Black”, il pastore tedesco in servizio presso il Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Vibo Valentia, è stato possibile rinvenire il quantitativo di stupefacente scaltramente occultato.

Sequestrato anche l’occorrente per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato, come bilancini di precisione per pesare lo stupefacente.

Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato che lo stesso è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.