Campagna di sterilizzazione e microchippatura gatti, Merenda: «L’obiettivo è garantire il benessere degli animali e favorire una gestione più responsabile delle colonie feline del territorio»

Reggio Calabria, 15 dicembre 2025 – Il Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Asp Servizio Veterinario Area A, prosegue nell’impegno per la tutela delle colonie feline presenti sul territorio comunale. Nell’ambito del censimento attualmente in corso è iniziata una nuova campagna di sterilizzazione e microchippatura rivolta esclusivamente ai gatti appartenenti alle colonie regolarmente registrate o confermate nel corso del 2024.

Le attività si sono svolte nei giorni 13 e 14 dicembre, nella sala operatoria del canile comunale di Mortara di Pellaro, a cura del personale veterinario dell’Asp.

«Si tratta di un intervento fondamentale – ha evidenziato il consigliere delegato al randagismo Massimiliano Merenda – che mira non solo a garantire il benessere degli animali, ma anche a favorire una gestione più responsabile delle colonie feline presenti sul nostro territorio. A tal proposito la collaborazione tra istituzioni, volontari, referenti e tutor delle colonie resta un pilastro imprescindibile».

La campagna proseguirà nel prossimo fine settimana 20 e 21 dicembre 2025. Dalla ricezione della comunicazione ufficiale, e comunque nei giorni precedenti alle date indicate, i tutor delle colonie dovranno recarsi presso gli uffici dell’Asp – Servizio Veterinario, in Via Tronco Vito a Gallico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, per formalizzare l’adesione alla campagna e fissare il proprio appuntamento.

A seguito dell’adesione, sarà rilasciato l’apposito tesserino identificativo necessario per accedere al servizio. Nel giorno stabilito, i gatti delle colonie dovranno essere condotti al canile comunale di Mortara, dove saranno sottoposti agli interventi previsti e successivamente riconsegnati ai tutor negli orari comunicati.

Il consigliere delegato, nel rinnovare l’invito alla prossima settimana rivolto ai tutor della colonie presenti in città, ha ringraziato «Il Settore Ambiente e, in particolare, la Sotto Struttura di tutela degli animali e lotta al randagismo, il servizio veterinario dell’Asp del dottore Mario Marroni e i tre veterinari del suo staff che hanno fatto gli interventi di sterilizzazioni e il canile che ci ha ospitati. Ribadiamo – conclude Merenda – che il servizio è riservato esclusivamente ai gatti appartenenti alle colonie registrate. Con l’invito ai tutor di rispettare le procedure indicate e a collaborare con puntualità, nell’interesse degli animali e della comunità».