Campana (AVS): «Sondaggi non fermeranno il cambiamento, Tridico rappresenta l’unica proposta credibile per la Calabria»

Puntiamo su sanità pubblica, giustizia sociale e opportunità per i giovani

«Il nostro impegno in questa campagna elettorale sarà massimo. Illustreremo alle cittadine e ai cittadini la nostra idea di Calabria, attraverso il programma della coalizione che pone le sue basi sulla sanità pubblica, sulla giustizia sociale, sulle infrastrutture con particolare attenzione alle aree interne e sul welfare.

«Non saranno le rilevazioni statistiche, spesso interpretate in modo strumentale, a modificare la voglia di riscatto delle calabresi e dei calabresi, in un momento storico in cui la crisi economica pesa in modo drammatico sulla nostra regione.

È quanto dichiara Giuseppe Campana , portavoce regionale di Europa Verde-Verdi/Avs, nell’annunciare la sua candidatura per il rinnovo del Consiglio regionale nelle elezioni del 5 e 6 ottobre.

Dobbiamo sostenere chi è più in difficoltà, considerando che oggi un calabrese su due è a rischio povertà».

Per questo motivo riteniamo che Pasquale Tridico possa essere una figura di riferimento importante per guidare il cambiamento, con una visione capace di valorizzare il pubblico e di contrastare le disuguaglianze».

«Ho deciso di candidarmi per senso di responsabilità, perché credo in una Calabria migliore. La nostra terra non può essere raccontata soltanto attraverso slogan e campagne di immagine: ha bisogno di concretezza, di riforme vere e di condizioni che permettano ai giovani di scegliere di restare, o di tornare, grazie a opportunità generate da una buona politica.