Campana “il congresso di Europa Verde-Verdi inaugura una nuova stagione di dibattito nel centrosinistra”

“Nella giornata di domani celebreremo il congresso di Europa Verde-Verdi e non sarà solo un momento prettamente burocratico.

È l’occasione per aprire uno spazio democratico, alla presenza degli alleati della coalizione di centrosinistra, e per inaugurare la stagione dei dibattiti, della condivisione dei valori, del confronto sulle idee, anche in vista delle prossime elezioni regionali, in programma tra un anno e mezzo”.

È quanto dichiara il coordinatore uscente del partito, Giuseppe Campana, che al tavolo dell’assemblea presenterà la mozione “Calabria, terra di pace”.

“Siamo già nel pieno di una stagione elettorale che si preannuncia interessante, con tante realtà calabresi chiamate al voto, e tra queste comuni importanti come Lamezia Terme, Rende, Cassano all’Ionio, Paola, Isola Capo Rizzuto.

L’obiettivo sottolinea Campana è ovviamente battere un centrodestra populista, assolutista, dispotico, in cui un uomo solo al comando sta accentrando su di sé poteri e superpoteri”.

“Il congresso di Europa Verde-Verdi, non a caso si terrà a Lamezia Terme, comune in cui sosterremo con forza la candidatura di Doris Lo Moro, che avremo l’onore di ospitare.

L’ex deputata è la migliore proposta che la coalizione di centrosinistra potesse presentare all’elettorato di una grande ed importante città calabrese qual è Lamezia Terme.

Magistrato, donna delle istituzioni, con grande esperienza: Doris Lo Moro aprirà l’epoca della rinascita di Lamezia dopo la nefasta esperienza Mascaro”.

“Dopo la fase prettamente congressuale spiega ancora Giuseppe Campana dalle 17 apriremo lo spazio democratico con i segretari regionali del Pd, del M5s, di Si, Nicola Irto, Anna Laura Orrico e Ferdinando Pignataro con il quale stiamo condividendo con grande entusiasmo l’esperienza Avs. Saranno graditissimi ospiti anche i segretari generali regionali confederali, Gianfranco Trotta della Cgil, Giuseppe Lavia della Cisl e Mariaelena Senese della Uil, ed il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi. Concluderà il congresso il co-portavoce nazionale del partito, Angelo Bonelli”.