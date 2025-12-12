Campana: «L’Asp di Cosenza eviti le difese d’ufficio, pensi ad attivare la medicina territoriale e a difendere l’ospedale della Sibaritide»

«Suscita davvero simpatia mista a commozione la solerte replica dell’Asp di Cosenza alle nostre preoccupazioni sul ridimensionamento o, peggio, chiusura del reparto di pediatria dello spoke di Corigliano Rossano a causa della carenza di medici.

Noi non solo confermiamo quanto dichiarato nei giorni scorsi quando abbiamo evidenziato che i gettonisti che coprono i turni più indigesti quelli festivi e del weekend non sono stati ancora saldati delle loro spettanze sia responsabilità della cooperativa o della stessa azienda poco importa perché la stessa Asp dovrebbe vigilare su quanto accade negli ospedali ma lo evidenziamo con forza invitando a chiedere agli interessati». Lo dichiara il portavoce regionale di Europa Verde/Avs, Giuseppe Campana.

«Il management dell’azienda, che ci suscita a pelle molta empatia, non fosse altro che per questioni territoriali, badi al sodo, si concentri sulla gestione delle strutture sanitarie come si deve, attivi la medicina territoriale che ancora nessuno ha visto e tuteli il costruendo ospedale della Sibaritide.

Perché da quel che ci risulta ed anche su questo siamo usciti pubblicamente nei giorni scorsi senza però ricevere, guarda un po’, alcuna replica rischia di essere scippato della medicina nucleare e dell’unico ciclotrone previsto in tutta la Calabria, come previsto nel piano economico finanziario approvato dalla Regione.

Ecco, l’Asp di Cosenza faccia chiarezza una volta per tutte, pubblicamente, su un presunto scippo, la Medicina nucleare appunto, che tanti appetiti e interessi suscita altrove, tanto che i soliti poteri forti sarebbero contrari a “concedere” alla “periferia”, quindi a Corigliano Rossano, un reparto del genere per evitare di perdere tre quarti dei pazienti che diversamente graviterebbero sulle strutture sanitarie cosentine, possibilmente private.

Vigili su queste dinamiche il solertissimo management dell’azienda sanitaria provinciale, bandendo le inutili ciance, evitando le banali difese d’ufficio e di scadere nel ridicolo quando tenta di mettere bavagli invitando ad “evitare di commentare ulteriori dichiarazioni che, per contenuti e modalità, non attengono a un confronto costruttivo sui temi della sanità pubblica”.

Europa Verde/Avs conclude Giuseppe Campana non solo continuerà a vigilare con grandissima attenzione ed a “parlare”, ma lo farà anche denunciando fatti ed eventuali misfatti, senza guardare in faccia nessuno».