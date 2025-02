Campeggio Natura – Forge”, riaperti i termini della manifestazione di interesse

Sono stati riaperti i termini della manifestazione di interesse, che era scaduta lo scorso 12 dicembre, rivolta all’individuazione di associazioni interessate all’affidamento per la concessione d’uso del “Campeggio Natura – Forge”.

A renderlo noto è il dirigente del Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria, Domenico Richichi, che con apposito provvedimento invita le associazioni, interessate ed aventi titolo, a presentare domanda di partecipazione per l’eventuale successivo affidamento della concessione d’uso dell’area in questione, situata in località Forge, che ha superficie di circa 31.400 mq.

A seguito della valutazione delle numerose manifestazioni pervenute è risultata valida una sola istanza, dunque il Settore Ambiente ha ritenuto di favorire, nell’interesse pubblico, l’ampliamento della platea dei soggetti da invitare alla successiva fase di gara per l’affidamento della concessione.

«L’avviso ha chiarito il consigliere comunale con delega ai Parchi e Giardini, Massimiliano Merenda ha l’obiettivo di promuovere e incoraggiare le azioni per il potenziamento e il miglioramento delle aree pubbliche comunali, l’adeguata fruizione delle aree verdi e boschive destinate all’uso collettivo nell’ottica della coesione sociale, nonché come valido supporto educativo e di sensibilizzazione rispetto all’ambiente».

Restano comunque acquisite le manifestazioni di interesse già pervenute in forza dell’avviso pubblicato giorno il 28 ottobre 2024.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo del Comune di Reggio Calabria entro il termine perentorio quindici giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio (di seguito il link: https://albo.reggiocal.it/albopretorioreggiocalabria/#/albo/atto/6698077/2D54145972AC6D20E06309941BA111D5)

Nell’area è presente un casolare di circa 329 mq, recentemente ristrutturato e adibito a centro servizi, e un blocco bagni costituito da un manufatto in muratura, di nuova costruzione, della superficie di mq 36, che ospita i servizi igienici.

La concessione, che ha durata di sei anni eventualmente prorogabili di anno in anno fino ad un massimo di tre anni, ha per oggetto il servizio di vigilanza, custodia, organizzazione delle attività di campeggio, nonché di pulizia dello stesso (compresa quella del casolare e dei servizi igienici), e dovrà inoltre assicurare le migliori condizioni di fruizione pubblica del bene, garantendone idonei parametri di qualità nella preservazione e nella manutenzione.