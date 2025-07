Camper, Linea Verde e Radio2 Rai, la Calabria protagonista nel week con oltre 7 milioni di spettatori

La Calabria Straordinaria protagonista nell’ultimo week end estivo. Una settimana all’insegna della bellezza della Regione: è questo il filo conduttore che unisce le tante produzioni Rai, tra intrattenimento, informazione e valorizzazione del territorio, che nella settimana centrale di luglio hanno raccontato la regione attraverso i suoi paesaggi, la sua cultura millenaria, le sue eccellenze enogastronomiche e la forza delle sue comunità, tra tradizione e modernità. Un’immersione totale, tra storia, marketing territoriale e biodiversità, realizzata grazie alla collaborazione tra Rai Com, regione Calabria – Dipartimento turismo e la fondazione Calabria film Commission.

Il racconto inizia con “Linea Verde Sentieri”, in onda sabato 12 luglio alle 12:30 su Rai 1, che ha proposto un viaggio emozionante lungo la Ciclovia dei Parchi, nel cuore selvaggio e verde della Calabria, con Lino Zani e Giulia Capocchi che esploravano borghi incantati, come Morano Calabro e paesaggi spettacolari, dal Parco del Pollino al Sentiero Italia del CAI, oggi denominato Sentiero Calabria, fino a San Donato di Ninea.

Una puntata che raccontava il volto giovane della Regione, dove tradizione e innovazione convivono grazie al coraggio di chi ha scelto di restare o tornare a vivere queste terre. Un nuovo itinerario naturalistico e umano è stato poi al centro della successiva puntata del programma, che ha portato gli spettatori dalla montagna al mare. Zani e Capocchi hanno esplorato le due anime della Calabria: dai luoghi della Sila e le vette del Monte Botte Donato, ai pini larici monumentali per poi arrivare attraverso la Val di Neto, fino alle spiagge ioniche e alle grotte rupestri di Rocca di Neto.

Dal 16 al 18 luglio, inoltre, in diretta da Sibari per “Vinitaly and the City-Calabria in Wine”, organizzato da Arsac, la Calabria è stata anche al centro delle puntate di “Camper“ su Raiuno, condotto da Peppone Calabrese.

Le inviate e gli inviati del programma hanno portato il pubblico alla scoperta dei sapori di Sibari, dei paesaggi storici di Oriolo, Mormanno e Corigliano-Rossano, dei luoghi sacri come il santuario di Serra San Bruno, fino alle meraviglie del Parco della Biodiversità di Catanzaro e delle coste tra Capo Colonna, Le Castella e Roccella Jonica. Un racconto corale, fatto di immagini, volti e voci, che restituisce tutta la ricchezza e la varietà di una regione in continuo movimento. Una Calabria verde, giovane, accogliente e contemporanea, al centro della narrazione Rai come simbolo di bellezza autentica e riscatto territoriale.

Oltre sette i milioni di spettatori che hanno seguito le puntate andate in onda.

Il focus sul territorio Calabrese è continuato su Radio2, con una tre giorni di eventi live da Sibari sempre per “Vinitaly and the City-Calabria in Wine”. Musica e racconto enogastronomico si sono intrecciati tra intrattenimento e dj set, con protagonisti Martina Martorana, Federico Bernocchi, Giorgio Verdelli, Gianfranco Valenti, Ema Stokholma e Sarafine.