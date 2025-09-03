Campionati Europei di Beach Volley under 18 a Corigliano-Rossano. La Kermesse europea della pallavolo sulla spiaggia di Schiavonea.

Corigliano- Rossano, 2/09/2025 – Corigliano -Rossano si prepara ad ospitare un evento di elevata portata a livello continentale: i Campionati Europei di Beach Volley under 18 sotto lecita del CEV in collaborazione con la FIPAV.

Sarà la spiaggia di Schiavonea ad accogliere la kermesse del beach volley europeo che a distanza di 8 anni torna trionfante il territorio calabrese.

Dal 10 al 14 settembre ben 32 coppie maschili e femminili si sfideranno per ambire alla qualificazione ai Campionati under 19 in programma per il 2026.

La nota località balneare calabrese bagnata dallo Jonio si farà dunque teatro di uno dei più grandi eventi sportivi europei e vedrà in campo il talento di giovanissimi; tra i connazionali si menzionano Di Felice/Santomassimo, Denina/Profumo e Bernardini/Mapelli (tabellone maschile) e Viti/Nozza, Orso/Lafuenti e Durand/Bruzzone (tabellone femminile).

Il torneo avrà ufficialmente inizio giovedì 11 settembre e si concluderà domenica 14 con l’ultima finale prevista per le ore 18:00.