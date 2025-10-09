Campionato Mondiale di Pizza Piccante, la conferenza stampa lunedì 13 ottobre a Catanzaro

Lunedì 13 ottobre, alle ore 11, la sala Verde della Cittadella regionale ospiterà la conferenza stampa di presentazione del XXIV Campionato Mondiale di Pizza Piccante, che si terrà il 28 e il 29 ottobre nelle stanze dell’hotel San Domenico a Scalea (Cs).

La manifestazione è organizzata dal Movimento Pizzaioli Italiani, presieduto da Francesco Matellicani e diretto da Roberto Mandarano.

L’evento, nato nel 1998, rappresenta ormai un punto di riferimento internazionale per il mondo della pizza e della gastronomia e rappresenta molto più di una semplice competizione: è un luogo di incontro tra creatività, tecnica, passione e cultura, che ha come protagonista il gusto piccante.

I partecipanti arriveranno da diverse nazioni: Colombia, Messico, Argentina, Brasile, Francia, Belgio, Spagna, Estonia, Albania e tante altre ancora.

Nella giornata inaugurale, il Movimento Pizzaioli Italiani ospiterà una competizione riservata agli istituti alberghieri di tutta Italia. Inoltre, come da consuetudine, sarà riservato ampio spazio anche ai ragazzi autistici, con momenti a loro dedicati, in un clima di gioia e inclusione.

Il campionato si propone come volano dell’economia locale e mira a promuovere il territorio, attraverso la conoscenza della sua storia e i sapori dei prodotti tipici, offrendo visibilità alle sue eccellenze gastronomiche e artigianali.