Campionato Tennistavolo, il plauso del consigliere Latella alla società sportiva “Casper” per il traguardo raggiunto in Serie A1

«Un sincero plauso alla società “Casper” e al suo presidente Claudio Brandi per aver centrato questo straordinario risultato.

La promozione in Serie A1 per il tennistavolo, frutto dell’impegno e della determinazione di atleti come Michele D’Amico, Luca Migliardi, Steven Barberi e del tecnico Giovanni Morsillo, è motivo di grande orgoglio per tutta la città di Reggio Calabria».

Ad affermarlo in una nota è Giovanni Latella, consigliere comunale con delega allo Sport.

«Questo storico successo rappresenta una nuova pagina nel percorso sportivo della nostra città e conferma ancora una volta l’eccellenza delle realtà sportive reggine ha dichiarato Latella la squadra reggina ha dimostrato una perfetta sinergia, vincendo tutte le partite del girone di Serie A2 e conquistando con merito il pass per la massima serie del tennistavolo italiano.

Questo traguardo non solo valorizza lo sport cittadino, ma porta Reggio Calabria a essere protagonista su uno dei palcoscenici più importanti del tennistavolo nazionale».

«Un ringraziamento speciale va anche ad Arianna Creaco, giovane promessa del vivaio Casper, che ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati italiani di tennistavolo di Terni, nella categoria Under 19.

Un trionfo che testimonia il talento e l’impegno delle nuove generazioni, segno di una società che guarda al futuro con grande fiducia», ha poi concluso Latella.